In Tirol sind im Laufe des Montag sechs weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen gestorben. Dies teilte das Land am Freitagabend in einer Aussendung mit. Damit stieg die Anzahl der Todesfälle auf 19. Bisher verzeichnete das Bundesland insgesamt 2285 Corona-Fälle und damit um 31 mehr als am Vormittag. 387 davon waren allerdings schon wieder genesen.