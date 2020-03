Sebastian Kurz hat am Montagabend die künftige Maskenpflicht in Supermärkten verteidigt. „Der Schutz für die Masse wird dadurch ein größerer“, sagte der Kanzler in der „ZiB spezial“ (siehe Video oben). Die Lage sei jedoch weiterhin so ernst, dass man noch länger nicht den Wechsel in den Normalbetrieb des Landes vollziehen könne. „Wir stehen am Beginn eines Marathons. Die schweren Zeiten stehen noch vor uns“, stellte der ÖVP-Chef klar.