Die Zahl der Todesfälle am Coronavirus in Salzburg ist am Montagabend auf neun gestiegen. Wie das Uniklinikum bestätigt, starb eine 82-Jährige auf der Intensivstation. Sie war durch schwere Erkrankungen vorbelastet, heißt es in der ersten Information. Erst wenige Stunden zuvor war Todesfall acht bekannt geworden: eine Frau (84) aus Adnet, die ebenfalls unter Vorerkrankungen litt. Bisher wurden mit Stand Montag, 18.30 Uhr, insgesamt 900 Personen im Bundesland positiv auf das Coronavirus getestet - die meisten mit mehr als 300 Fällen im Pongau.