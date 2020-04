Nachbarn bedroht

Ennser Polizisten wurden am 30. März 2020 gegen 1.35 Uhr früh zu einem Wohnobjekt in Enns beordert, da dort ein Betrunkener seinen Nachbarn bedroht hatte. Die Beamten trafen den 32-jährigen Beschuldigten aus dem Bezirk Linz-Land noch vor dem Wohnhaus an. Im Zuge der Amtshandlung wurde dieser zunehmend aggressiv und verbal ausfällig. Er schrie herum und beleidigte die Beamten. Zum Beschuldigten gesellte sich ein 39-Jähriger, auch er war offensichtlich betrunken und aggressiv.