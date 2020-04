Am Kepler Universitätsklinikum ist am Montag ein 69-jähriger Patient an Covid-19 verstorben. Der Mann litt an schwersten Vorerkrankungen und befand sich stationär im Klinikum. Und eine 85-jährige Patientin ist am Montag an den Folgen von Covid-19 im Krankenhaus Braunau verstorben. Die Patientin, die auch einige Vorerkrankungen hatte, wurde am 27. März im Krankenhaus stationär aufgenommen.