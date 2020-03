In Vorarlberg ist eine zweite am Coronavirus erkrankte Person verstorben. Es handelt sich dabei um einen 88-jährigen Mann, der als Bewohner eines Pflegeheims in der vergangenen Woche positiv getestet worden war. Der Mann habe an einem „multimorbiden Krankheitsbild“ gelitten und habe sich seit Längerem in schlechtem Gesundheitszustand befunden.