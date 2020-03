Russland möchte die Zahl der Tests erhöhen

Die wirtschaftlichen Verluste sind nach Kreml-Angaben zweitrangig. Putin ordnete auch an, in den Regionen mehr Krankenbetten, Tests und Medikamente zur Verfügung zu stellen. Nach offiziellen Angaben lag die Zahl der Sars-CoV-2-Infizierten in Russland am Montag bei mehr als 1800.