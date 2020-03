Er sehe es als seine Pflicht, zu erörtern, „dass in unserem Krankenhaus die besondere Schutzbedürftigkeit der Schwangeren momentan nicht gewährleistet ist“. Das und mehr stand in einem Schreiben zu lesen, das der Betriebsratsobmann an die schwangeren Mitarbeiterinnen geschickt hatte. Dieses Schreiben sollten sie ihren Gynäkologen vorlegen.