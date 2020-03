In der Steiermark gibt es hingegen nur 70 von 437 bzw. 16 Prozent freie Kapazitäten und in Wien 68 von 367 Geräten bzw. 19 Prozent. In Niederösterreich, das in den Zahlen vom Freitag nur 9 Prozent ausgewiesen hatte, sind nur 143 von 550 Geräten (26 Prozent) frei. Die niederösterreichischen Landeskliniken machen außerdem darauf aufmerksam, dass in den ursprünglich vom Freitag genannten Zahlen irrtümlich um 100 freie Geräte zu wenig angegeben waren.