Und beides spüre ich in hohem Ausmaß: Wir wollen kurzfristig mit aller Kraft die rund 170 Arbeitsplätze in unserem Klub sichern, niemand hat Schuld an der jetzigen Situation und soll daher auch seinen Job nicht verlieren. Hier geht es auch und vor allem um unsere fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abseits des Profibereichs, nämlich im Nachwuchs, in den Fanshops oder im Klubservice, um nur wenige zu nennen. Alle - und gerade jene, die in normalen Zeiten ein verhältnismäßig hohes Einkommen haben - werden in den nächsten Monaten Abstriche machen müssen. Die Bereitschaft dazu ist groß, im ersten Schritt haben schon unsere beiden Geschäftsführer garantiert, auf einen wesentlichen Teil ihres Gehaltes für diese Phase zu verzichten, und auch der Spielerrat um Stefan Schwab, Christopher Dibon und Mario Sonnleitner ist sich der prekären Lage bewusst und hat versichert, mit der gesamten Mannschaft seinen Beitrag zu leisten. Als SK Rapid haben wir durch den Ausfall der Spiele und aller Veranstaltungen derzeit fast keine Einkünfte, die Ausgaben versuchen wir in allen Bereichen auf ein Minimum zu reduzieren. Wie es genau weiter geht, weiß momentan niemand, aber ich kann versprechen, dass wir alles unternehmen werden, damit der SK Rapid diese - hoffentlich einmalige - Ausnahmesituation bewältigt. Gelingen wird dies nur, wenn wir als grün-weiße Familie weiter eine starke Gemeinschaft bilden und den Leitspruch von Dionys Schönecker mehr denn je beherzigen: „Wer zusammenhält, gewinnt“ - auch gegen das Corona-Virus und die drohenden Folgen!