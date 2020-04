Resilienz ist die Fähigkeit, aus Krisensituationen gestärkt hervorzugehen. Resiliente Menschen haben eine hohe seelische Widerstandskraft und lassen sich in Krisenzeiten nicht so leicht unterkriegen. Jeder kann von dieser Eigenschaft profitieren und Krisensituationen besser meistern. Gesundheitspsychologin Christa Schirl gibt in unserer neuen „Krone“-Serie „Krisenfest“ ab sofort wertvolle Tipps (siehe auch Video oben). Damit wir mental gestärkt durch diese herausfordernde Zeit gehen.