Eine kleine Schule in einer großen Schule – so kann man sich das „Lernhaus“ nach Münchner Vorbild vorstellen. „Die Klassenzimmer werden nicht mehr wie Hühnerställe aufgefädelt und durch einen Gang getrennt, stattdessen gibt es eine Mitte, um die herum sich die Räume anordnen“, erklärt Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) das Konzept. Schüler aller Stufen werden gemeinsam unterrichtet, sind aber nach wie vor altershomogenen Klassen zugeordnet. So sollen die Kinder sich gegenseitig besser unterstützen. Betreut werden sie von Lehrer-Teams, die sich regelmäßig an ruhigen Besprechungsplätzen austauschen.