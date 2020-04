EIgene Bereiche

So werden etwa vor der Hessen-Kaserne in Wels - hier rücken rund 130 Grundwehrdiener ein - eigene Bereiche geschaffen, wo die Grundwehrdiener in ihren Fahrzeugen verbleiben können und zur administrativen Einstellung einzeln abgerufen werden. Neben Temperaturkontrolle ist zusätzlich auch ein eigener COVID-19-Fragebogen mit medizinischem Check vorgesehen. Sollten Verdachtsfälle auftreten, werden diese umgehend in eigens vorgesehene Bereiche gebracht und das Rote Kreuz verständigt. In die Kaserne dürfen nur jene, die auch gesund sind.