Museumsdirektor: „Dies ist ein Diebstahl an uns allen“

Die Täter lösten bei ihrem Einbruch einen Alarm aus - Beamte waren wenig später an Ort und Stelle. Doch die Täter waren bereits mit ihrer Beute über alle Berge. „Ein wundervolles und bewegendes Gemälde von einem unserer größten Künstler ist entwendet worden, der Gemeinschaft entnommen“, sagte Museumsdirektor Jan Rudolph de Lorm in einer im Internet übertragenen Erklärung. „Ich bin geschockt und unglaublich wütend.“ Auch Andreas Blüm, Direktor des Groninger Museums, reagierte schockiert. „Dies ist ein Diebstahl an uns allen.“