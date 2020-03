Warnung vor Intensiv-Engpässen

Beinahe 1000 Menschen - derzeit sind es 999 - würden sich überdies derzeit im Krankenhaus zur Behandlung befinden, davon 193 Erkrankte auf der Intensivstation, wurde bekannt gegeben. Wenn sich das neuartige Coronavirus weiter so ausbreitet wie bisher, könnten bereits in zwei Wochen Engpässe in Österreichs Spitälern auftreten - und die Kapazitäten an lebensrettenden Intensivbetten erschöpft sein, warnte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag.