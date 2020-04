Österreichweit wird diskutiert: Wann kann der Sport, wann können die Sportvereine wieder ihren Betrieb aufnehmen? Während keiner eine seriöse Antwort darauf geben kann, müssen sich die Verantwortlichen dennoch rüsten. Größtes Problem: die finanzielle Situation der Klubs, egal in welcher Sportart. Im Steirischen Fußballverband, in dem am meisten Amateurvereine von der Corona-Krise betroffen sind, wurde die Lage jetzt im Präsidium besprochen. Die Klubs sollen nun den potenziellen berechneten Schaden dem StFV melden. Dieser will Hilfestellung leisten.