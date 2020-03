Anders als in Österreich hält sich die deutsche Regierung beim verpflichtenden Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit derzeit noch zurück. Ein solcher Schutz sei „vielleicht eine sinnvolle Ergänzung zu den ohnehin geltenden Hygieneregeln“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.