Aktuelle Zahlen aus Kärnten

Die gute Nachricht zuerst: Bereits 13 Personen in Kärnten haben den Coronavirus gut überstanden. Sie haben die Erkrankung hinter sich und sind wieder vollkommen genesen. Mit Stand 30. März um 15 Uhr gab es in Kärnten 262 bestätigte Fälle. 26 von ihnen werden stationär behandelt, 10 sind in intensiv-medizinischer Betreuung. In Osttirol sind es derzeit 104 Infizierte.