Vizekanzler will Kreis der Bezugsberechtigten ausweiten

Wie die WKÖ-Sprecherin mitteilte, seien bereits 50 Millionen Euro angewiesen worden. Diese sollten nach einem Banktag, also am Dienstag, auf den Konten der Antragsteller sein. Vizekanzler Werner Kogler spricht sich für eine Ausweitung aus: „Auch die Mehrfachversicherten und mit höheren Einkommen sollen zum Zug kommen und auch Unternehmen, die erst nach dem 1.1. dieses Jahres begonnen haben", forderte der grüne Politiker am Wochenende.