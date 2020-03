„Wir sind am richten Weg“

Leider müsse man vorerst weiterhin überall eine Zunahme feststellen - auch was die Zahl der Neuinfektionen betrifft. „Aber wir sind am richtigen Weg“, betonte der Landeschef und begrüßte die am Montag von der Bundesregierung präsentierten Nachschärfungen ebenso wie seine Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne). Einmal mehr appellierte er an die Bevölkerung, den verordneten Einschränkungen Folge zu leisten und nicht dagegen zu verstoßen. In Tirol gilt neben der De facto-Ausgangssperre bis zum 13. April auch die sogenannte Vollquarantäne - Bürger dürfen nur in Ausnahmefällen von einer Gemeinde in eine andere fahren.