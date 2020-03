Beethoven hat nur einige handschriftliche Skizzen für eine 10. Sinfonie hinterlassen. An einer Fortschreibung arbeitet seit 2019 ein internationales Team aus Musikwissenschaftlern, Komponisten und Computer-Experten. In die Vervollständigung per Computerprogramm fließen auch Stücke anderer Komponisten ein. „Wir versuchen das musikalische Universum, in dem Beethoven sich befunden hat, zu rekonstruieren“, sagte der Leiter des Projekts, Matthias Röder vom Eliette and Herbert von Karajan Institute Institute in Salzburg.