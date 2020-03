Wie und auf welchem Weg es der 59-Jährige von seiner Heimatgemeinde Oberdorf in das mehr als 80 Kilometer weit entfernte Telekes geschafft hat, bleibt unterdessen ein Rätsel. Ungeklärt ist auch, wie es ihm gelingen konnte, trotz gesperrter Grenzen auf die ungarische Seite zu kommen. Vermutet wird, dass „Willi“ über Heiligenbrunn ins Nachbarland gefahren sein könnte. Der Betroffene selbst konnte vorerst keine Angaben dazu machen. Am Freitagnachmittag war er mit einem grünen Fahrrad von Zuhause losgefahren. Am Abend des selben Tages wurde er noch von einer Polizeistreife angehalten, weil das Licht am Rad nicht funktioniert hatte. Danach verschwand er spurlos. Stunden später startete eine groß angelegte Suchaktion, an der sich Feuerwehr und Polizei beteiligte. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über den südlichen Bezirken.