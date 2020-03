Zwei Angestellte des Spar-Supermarktes in Hopfgarten im Brixental wurden positiv auf das Coronavirus getestet! Die Betroffenen wurden umgehend isoliert. Im Rahmen der routinemäßigen behördlichen Kontaktpersonennachverfolgung mussten sich weitere zwölf enge Arbeitskollegen in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, hieß es am Montag vonseiten des Landes Tirol.