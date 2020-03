Südkorea gilt als Vorzeigeland, was die Eindämmung des neuen Coronavirus angeht. Aber was wissen die Südkoreaner über das Virus und wieso sind sie so erfolgreich im Kampf gegen die neue Krankheit Covid-19? In einem Interview auf YouTube legt der führende Experte Dr. Kim Woo Joo von der Korea University dar, was er und seine Kollegen herausgefunden haben.