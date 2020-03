Familien, Austauschschüler

Bewerkstelligt haben dies letzten Endes acht Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in Canberra und fünf Mitarbeiters des Konsulats in Sydney. Die Passagiere setzen sich größtenteils aus Österreichern zusammen. Darunter befinden sich etliche Familien mit Kleinkindern und 30 minderjährige Austauschschüler, die ihren Aufenthalt down under vorzeitig abbrechen mussten, verriet Türtscher. Zusätzlich werden im Rahmen der Kooperationsabkommen auch 20 EU-Bürger ausgeflogen. Die Maschine, die Platz für 306 Passagiere bietet, sei „praktisch voll“, bemerkte Türtscher abschließend.