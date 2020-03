Die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Olympischen Sommerspiele in Tokio sollen am 23. Juli kommenden Jahres eröffnet werden und am 8. August enden. Auf diesen Termin einigten sich das Internationale Olympische Komitee, die Stadt Tokio und der japanische Staat, wie dortige Medien am Montag nach einer Exekutivsitzung des OK in Tokio berichteten.