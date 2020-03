Die Zahl der Anzeigen nach Bundesländern: In Wien wurden bislang 3565 Anzeigen erstattet, in Niederösterreich 815, in Oberösterreich 1269, in der Steiermark 1240, in Kärnten 762, im Burgenland 80, in Salzburg 349, in Tirol 1753 und in Vorarlberg 593.