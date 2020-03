Doch dies hatte lange gedauert, wie der Keeper verrät. „Cristiano hat den Platzverweis nicht wahrhaben wollte und darauf bestanden hat, nichts falsch gemacht zu haben“, so Szczesny. Auch der Pole beschenkt schon seine Kollegen: „Ich dachte, es wäre Mittwoch, also hätten wir kein Training, aber es war doch Dienstag. Ich war anderthalb Stunden zu spät. Nach dem Training lachten mich alle aus und sagten: ,Wir bekommen Geschenke!‘ Am Ende habe ich Kopfhörer für alle gekauft.“