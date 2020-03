„Brauchen einen Echtzeit-Überblick“

Es brauche einen Echtzeit-Überblick, um die limitierten Ressourcen im Gesundheitssystem einzusetzen. Man dürfe nicht auf einen Engpass warten, dann sei es zu spät. „Ich möchte nicht, dass sich Ärztinnen und Ärzte entscheiden müssen, ob ein Patient beatmet werden kann oder nicht“, so Rendi-Wagner in Hinblick auf die Situation in Italien oder Frankreich, wo es nicht mehr ausreichend Beatmungsgeräte gibt. Es sei kein aktives und effizientes Krisenmanagement, „wenn man immer einen Schritt zu spät ist“.