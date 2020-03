Hardware: Fokus bleibt auf der Kamera

Was die Hardware-Entwicklung angeht, hat Yu im „Wired“-Interview einen Blick in die Zukunft gewährt. So glaubt der Huawei-Manager, dass in den nächsten ein, zwei Jahren noch die Kameras eines der Haupt-Entwicklungsgebiete bei Smartphones sein werden - aktuell findet in diesem Bereich ja ein Zoom-Wettrüsten in der Oberklasse statt. Smartphones zum Falten wie das Huawei Mate XS, glaubt Yu, werden 2020 noch nicht am Massenmarkt ankommen, aber in ein bis zwei Jahren nicht mehr teurer als heutige Oberklasse-Geräte sein.