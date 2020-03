Kein Fünfer mit Zusatzzahl

Keinen Gewinn gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier geht es am kommenden Mittwoch also um einen Jackpot, und im Gewinntopf werden etwa 170.000 Euro liegen. Nach acht Runden hintereinander mit zumindest einem Joker wartet nun zur Abwechslung wieder einmal einen Jackpot. In der nächsten Runde geht es damit um etwa 300.000 Euro.