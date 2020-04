Verliebt in die Stimme

Später entdeckte Fältskog die Kraft der Liebe und der Gefühle: Aus Liebeskummer schrieb sie als 17-jähriger Teenager 1967 „Jag var så kär“ (Ich war so verliebt), ihren ersten Song, der in Schweden auf Platte herauskam und Erfolg hatte. Auch eines der nationalen Teenie-Idole der damaligen Zeit hörte das Lied: Björn Ulvaeus. Wer durch das ABBA-Museum in Stockholm schlendert, der erfährt, dass sich Ulvaeus zuerst in Agnethas Stimme verliebte. Der Rest kam später. „Da war etwas unglaublich Attraktives in dieser Stimme, selbst bevor ich dieses Mädchen kannte“, sagte er einem australischen Fernsehsender dazu vor Jahren einmal.