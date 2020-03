Die beiden an Corona erkrankten Hotelangestellten sind inzwischen auch wieder gesund. Und man weiß mittlerweile, wer das Virus ins Bergdorf unterhalb des Großglockners gebracht hat. „Es war eine Herrenrunde aus Deutschland“, so der Bürgermeister: „Die Männer waren in Südtirol auf Urlaub und machten auf ihrer Heimreise noch einen Zwischenstopp in Heiligenblut, wo sie mit den beiden tschechischen Angestellten feierten.“ Der Heiligenbluter Ortschef ist froh, dass die Quarantäne überstanden ist: „Wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Ich bin glücklich, dass auch alle wieder zu uns auf Urlaub kommen wollen.“