Ziele bleiben hoch gesteckt

Trotzdem hält Pierer, der in der Motorrad-WM beim Grand-Prix in Katar über einen Sieg in der Moto2-Klasse jubeln durfte, unverändert an ihren hoch gesteckten Zielen fest: Die Marktanteile in den weltweiten Motorradmärkten sollen auch heuer weiter ausgebaut werden. GASGAS wird neben KTM und Husqvarna als dritte Motorradmarke im Konzern integriert. Zudem legt die Gruppe einen starken Fokus auf den Ausbau und die Entwicklung des Händlernetzes.