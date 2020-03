So will das Unternehmen „Mikrokredite ermöglichen, die man online von zu Hause abwickeln kann“, teilte es am Montag mit. Die Abwicklung der digitalen Belehnung erfolgt über ein Online-Formular, eine Ausweiskopie und durch ein Foto des Wertgegenstandes. Diesen schickt man dann freilich auch noch ganz klassisch ans Dorotheum.