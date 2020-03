Die Zahl jener, die wegen Corona im Krankenhaus oder auf der Intensivstation behandelt werden müssen, steigt weiter an. Währenddessen steigt die Zahl der aktuell Erkrankten laut Land OÖ (Stand Montag, 17 Uhr) nicht weiter an - 1315 Landsleute sind aktuell betroffen. Tragisch: Eine 49-Jährige mit schweren Vorerkrankungen starb am Sonntag im Ordensklinikum der Elisabethinen in Linz, ein 94-jähriger Patient starb im Spital in Braunau. Insgesamt sind somit in Oberösterreich neun Todesfälle zu beklagen. Auch in den Altenheimen gibt es neue Fälle.