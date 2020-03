„Viele Menschen werden an dieser Krankheit sterben“

Die bisher gesetzten Maßnahmen würden wirken, das sei bereits feststellbar, so Sebastian Kurz. „Aber wir müssen die Ausbreitung in Österreich deutlich stärker drücken.“ Der Reproduktionsfaktor müsse auf unter 1 sinken „und mittelfristig in Richtung null verlaufen“. Denn die Wahrheit sei: „Kein Gesundheitssystem der Welt kann eine zu schnelle Ausbreitung stemmen. Wie lange die Überbelastung dauert, insbesondere in der Intensivmedizin, das hängt von uns allen ab. Es ist jetzt schon klar, dass viele Menschen an dieser Krankheit sterben werden. Aber wir müssen unser Möglichstes tun, dass nicht mehr Menschen sterben, als sterben müssen.“