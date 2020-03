Rückgang der Stickstoffdioxid-Konzentrationen

Die neuen Daten belegen einen starken Rückgang der Stickstoffdioxid-Konzentrationen in vielen Großstädten und Ballungsräumen in ganz Europa - insbesondere in Mailand, Paris und Madrid. Sie veranschaulichen die Stickstoffdioxid-Konzentrationen vom 14. bis 25. März 2020 im Vergleich zum Monatsdurchschnitt im März 2019.