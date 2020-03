Und es muss davon ausgegangen werden, dass die Lage in den kommenden Wochen und Monaten nicht besser wird. Mit zunehmender Dauer der Krise geraten immer mehr Unternehmen an den Rand der Überlebensfähigkeit. Das setzt die Regierung unter einen schweren ethischen Entscheidungsdruck. Die Ausgangsbeschränkungen zugunsten des wirtschaftlichen Fortkommens wieder lockern? Diese Frage kann mit keiner Formel entschieden werden. Denn dazu müsste man eine Unbekannte beziffern: Was ist ein Menschenleben wert?