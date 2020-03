„Gabenzäune“ für Bedürftige in Wien aufgestellt

Nach dem Vorbild von deutschen Großstädten sind nun auch in Wien die ersten „Gabenzäune“ aufgebaut worden. Lebensmittel, Tierfutter, Hygieneartikel sind zum Beispiel am Margartengürtel oder an einem gesperrten Ballspielkäfig am Sechshauser Gürtel zur freien Entnahme für Bedürftige aufgehängt worden. Passanten werden via Schild darum gebeten, Gaben aufzuhängen.