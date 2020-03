Jede dritte kommerzielle App tut es

Die Datensammelei erfolgt im Google Play Store ebenso wie bei Apps, die aus anderen Quellen auf das Smartphone installiert werden. Die Zahl der Anwendungen, die - ohne, dass dafür eine Berechtigung nötig wäre - ausspähen, was am Smartphone installiert ist, soll in die Tausenden gehen.