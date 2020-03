Zwei weitere Todesopfer hat das Coronavirus am späten Sonntagabend in Niederösterreich gefordert. Laut Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding starben ein 63- und ein 61-Jähriger im Universitätsklinikum St. Pölten bzw. im Landesklinikum Melk. Darüber hinaus starben außerhalb von Krankenhäusern bislang neun Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Mit Stand Montagvormittag sind damit 30 Menschen in Niederösterreich gestorben.