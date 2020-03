In den USA sind bereits über 140.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 2450 Menschen starben. Besonders besorgniserregend ist die Lage im Bundesstaat New York. „Die Krankenhäuser in der ganzen Stadt füllen sich und brauchen so viel Hilfe wie möglich. Deshalb sind wir hier“, sagte Elliott Tenpenny, Arzt und Teamleiter des Covid-19-Reaktionsteams des christlichen Hilfswerks Samaritan´s Purse gegenüber örtlichen Medien.