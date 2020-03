Der Name jenes Stubentigers, der mir und meinem Verlobten ein partielles Wohnrecht zugesteht, lautet „Sammy“. „Sammy“ wurde 2013 von einer Freundin, die damals in Wien Veterinärmedizin studierte, in der Halloween-Nacht als Baby auf der Straße gefunden. Weder Mutter noch Geschwister waren zu sehen - möglicherweise wollte sich jemand des ungewollten Katzennachwuchses entledigen … Natürlich zögerte meine Freundin damals keine Sekunde und packte das gerade einmal handgroße Katzenkind mit den grünen Augen ein.