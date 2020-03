Kapazität an Beatmungsgeräten in 10 Tagen ausgeschöpft

Derzeit sei laut Experten davon auszugehen, dass etwa drei bis fünf Prozent der Corona-Erkrankten eine intensiv-medizinische Betreuung mit Beatmung benötigen, skizziert Rendi-Wagner. „Das bedeutet, dass mit dem Stand jetzt zur Verfügung stehenden Ressourcen, die Kapazitätsgrenze bei ca. 30.000 bis 35.000 Corona-Erkrankten erreicht sein wird. Wenn es bei der derzeitigen Verdoppelungsrate bleibt, wäre diese Kapazitätsgrenze in etwa 10 Tagen erreicht. Daher ist eine Aufstockung von Beatmungsgeräten, wie ich sie bereits vor einigen Wochen gefordert habe, dringend notwendig. Der Einsatz von Ressourcen ist spätestens jetzt zu planen, zu steuern und zu kontrollieren“, so die SPÖ-Vorsitzende.