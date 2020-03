Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 16 Uhr: Nachdem der Autolenker von der Polizei in Klagenfurt angehalten wurde, stellte sich einer der Beamten neben die Fahrertüre. In dem Moment legte der Villacher - laut Polizei - den Rückwärtsgang ein und setzte ruckartig zurück, sodass der Polizist zur Seite springen musste, um nicht angefahren zu werden.