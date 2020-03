Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko erzählte am Sonntag Abend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen darüber, dass er möglicherweise selbst Corona-Symptome hatte und warum die RB-Teams sich gegen eine „absichtliche Infektion“ entschieden. Und auch darüber, dass die Formel-1-Teams so rasch wie möglich wieder Rennen fahren wollen, wann die Saison beginnen kann, stehe aber wegen der Coronavirus-Pandemie in den Sternen. Der geplante Auftakt am 14. Juni in Kanada ist unsicher.