Aber es gibt erstmals auch vorsichtig positive Entwicklungen in den vielen Zahlen, die jetzt erhoben werden. Die Neuinfizierten sind auf einen Wert von unter zehn Prozent (9,7) gesunken. „Die Maßnahmen scheinen zu wirken. Es hängt aber sehr viel davon ab, wie ernst sie auch in Zukunft genommen werden“, appelliert Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz an die Vernunft. Dringend werden Ärzte in den Gesundheitsämtern der Bezirkshauptmannschaften gesucht: Auf einen Aufruf meldeten sich 70 Medizinier, neun kommen jetzt einmal zum Einsatz. Sie sollen auch die Befragungen im Umfeld der Corona-Patienten erleichtern. Es wird genau erhoben, wer in Risikogebieten war und wer Verbindungen in den Tourismus hat. Die letzten zehn Tage zeigen aber klar: Das Virus macht sich auch in Salzburg breiter. Ansteckungen passieren längst nicht mehr nur im Tourismus.