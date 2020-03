Muss das wirklich sein? Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag den Getränke- und Lebensmittelautomaten des Hofladens von Stephan Peterseil in Luftenberg auf. Sie stahlen mehrere Getränke, Apfel-Schoko-Chips und Geschenkpackungen mit verschiedenen Essigsorten, ließen aber das Geld in der Kasse. „Der aufgebrochene Automat war erst am Donnerstag in Betrieb genommen worden“, ärgert sich Peterseil, der nun eine Überwachungskamera installiert.