Bundesheer packt in Lebensmittelkonzernen mit an

Aber das Bundesheer hilft derzeit auch noch in anderen Bereichen: Neben Berufssoldaten und Zivilbediensteten haben vor allem die Heeresspitzensportler vom Heeressportzentrum Faak am See im Handel mit angepackt: Um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen haben sie in den Lagern der Lebensmittelkonzerne mitangepackt. In Kärnten gab es Unterstützung für Rewe in St. Veit, Spar in Maria Saal und Hofer in Weißenbach. Diese Tätigkeit wurde Ende vergangener Woche eingestellt, die Soldaten stehen aber weiterhin als sogenannte „strategische Reserve“ zur Verfügung.